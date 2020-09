1- cartes de voeux d'entreprises

2. Les enceintes high-tech Carbon Audio : et le son devient nomade…

3. The Tile : arrêtez de perdre vos objets

les cartes de voeux professionnelles sont un outil incontournable de la communication d'entreprise aujourd'hui. Originales, animées,maintiennent le lien entre votre entreprise et tous vos partenaires professionnels dans le tempsBudget : entre 500€ et 10 000€On ne reviendra pas sur le fait que des enceintes nomades sont aussi indispensables aujourd’hui que l’était le minitel dans les années 80. Les enceintes Carbon Audio vous offrent un son puissant, omnidirectionnel, et surtout portatif.Une table de pique-nique, un Smartphone, des enceintes Carbon Audio : vous êtes chez vous. Et tant pis si vos voisins détestent…Budget : 50 €Vous avez perdu vos clés. C’est plutôt une mauvaise nouvelle, parce que vous ne pouvez plus sortir de chez vous. Et donc, dans quelques minutes, vous allez être en retard. C’est dommage, vous aviez justement une présentation super importante ce matin. C’était peut-être la chance pour vous de booster votre carrière. Si quelqu’un de bien intentionné vous avait offert The Tile, vous auriez pu visualiser instantanément vos clés sur votre Smartphone, et vous auriez aussi pu utiliser les précieuses minutes qui vont suivre pour devenir un winner. Au lieu de ça, vous continuez à chercher vos clés.Budget : 20 €