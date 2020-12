Se promener dans les sentiers de randonnées des Pyrénées Orientales

Faire du vélo sur les voies vertes du Roussillon

Faire voler un cerf-volant

Gardez cette liste d' activités de plein air dans les Pyrénées Orientales à portée de main. En particulier si vous êtes en famille du côté de Perpignan avec des enfants à occuper : les enfants n'ont aucune raison de s'ennuyer quand tout un monde de jeux de plein air les attend dans le 66. Combien de ces jeux pouvez-vous cocher dans une saison ensoleillée ? (Indice : ces idées de jeux de plein air ne se limitent pas aux mois d'été, ni à votre jardin).Que vous fassiez une promenade dans le quartier ou une randonnée stimulante dans les bois, la marche à l'extérieur est idéale pour se mettre en forme, s'amuser et créer des liens familiaux. Jouez à un jeu au fur et à mesure pour maintenir l'intérêt et l'activité des enfants. Consultez le programme Passeport pour l'aventure du détaillant de plein air REI pour obtenir des suggestions de sentiers de randonnée et d'activités imprimables pour les enfants.Les pieds des enfants peuvent les emmener plus loin lorsqu'ils poussent sur les pédales. En plus d'être un moyen de transport facile, le vélo est une activité de plein air amusante pour toute la famille. Explorez les rues tranquilles de votre quartier ou utilisez la liste consultable pour trouver une piste cyclable adaptée aux familles.Que ce soit en vacances ou dans votre propre ville, essayez d'explorer les voies navigables pour une activité de plein air tranquille. Même les très jeunes enfants peuvent faire du canoë, du kayak, de la barque ou du paddle ou commencer à apprendre à pagayer tout seuls.Lorsque vous faites voler un cerf-volant sur les plages de la côte Catalane ventées par la Tramontane , vous finissez souvent par courir comme le vent, ce qui en fait une excellente activité de plein air pour les enfants. Les cerfs-volants simples sont peu coûteux à l'achat et faciles à utiliser. Toujours intimidé ? Faites une randonnée sur un terrain extérieur par une journée venteuse et regardez les cerfs-volants des autres s'envoler.Selon l'âge de votre enfant, vous pouvez essayer des versions junior ou adulte de jeux traditionnels comme le croquet, le fer à cheval ou la pétanque, ou encore un jeu contemporain favori, le mini-golf du côté de Canet en Roussillon